¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±¥ê¡¼¥°¢¦Âè£±£·ÀáÀîºê£²¡½£°£ÃÂçºå¡Ê£±£¸Æü¡¦£ÕÅù¡¹ÎÏ¡ËÀîºê¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç£ÃÂçºå¤ÈÂÐÀï¤·¡¢£Æ£×¥¨¥ê¥½¥ó¤Î£²ÆÀÅÀ¤ÇÏ¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£Á°È¾£´£³Ê¬¡¢Àîºê¤Ï±¦£Ã£Ë¤«¤éÃæ±û¤Ç£Æ£×»³ÅÄ¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¤¬¡¢£ÃÂçºå£Ç£ËÊ¡°æ¤¬¥»¡¼¥Ö¡£Î¾¥Á¡¼¥à¤È¤â¤Ë·èÄêµ¡¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢Á°È¾¤ò£°¡½£°¤Ç½ª¤¨¤¿¡£¸åÈ¾£·Ê¬¡¢Àîºê¤Ïº¸¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤ò£Í£ÆÏÆºä¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¤¬¡¢£Ç£Ë¤ËËÉ¤¬¤ì¤¿¡££¹Ê¬¤Ë¤Ï¡¢»³ÅÄ¡¢£Æ£×¥Þ¥ë¥·¡¼¥Ë¥ç¤¬Ï¢Â³¤Ç¹¥µ¡¤â