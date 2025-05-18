¾­´ý¤ÎÆ£°æÁïÂÀÌ¾¿Í¡ÊÎµ²¦¡¢²¦°Ì¡¢²¦ºÂ¡¢´ýÀ»¡¢´ý²¦¡¢²¦¾­¡¢22¡Ë¤Ë±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¡Ê32¡Ë¤¬Ä©Àï¤¹¤ëÂè83´üÌ¾¿ÍÀï¼·ÈÖ¾¡Éé¤Ï5·î18Æü¡¢ÂçÊ¬¸©±§º´»Ô¤Î¡Ö±§º´¿ÀµÜ¡×¤ÇÂè4¶É»Ø¤·Ä¾¤·¶É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÃíÌÜ¤Î°ìÀï¤Ï¡¢Í¼¿©µÙ·Æ¤ò·Ð¤ÆÌëÀï¤ØÆÍÆþ¡£¥·¥ê¡¼¥º3Ï¢¾¡¤ÇËÉ±Ò¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ£°æÌ¾¿Í¤¬·èÃå¤òÉÕ¤±¤ë¤Î¤«¡¢¸å¤¬¤Ê¤¤±ÊÀ¥¶åÃÊ¤¬Æ§¤óÄ¥¤ë¤Î¤«¡£ÇòÇ®¤Î½ªÈ×Àï¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£¡Ú±ÇÁü¡Û·ãÀï¤Ø¡ªÃíÌÜ¤ÎÂè4¶É»Ø¤·Ä¾¤·¶É¡ÊÀ¸Ãæ·ÑÃæ¡Ë±§º´¿À