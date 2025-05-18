¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖAfternoon Tea LIVING¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡¦¥ê¥Ó¥ó¥°¡Ë¤¬¡¢¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó ¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤È½é¤á¤Æ¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ò¡¢5·î28Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤éÁ´¹ñÅ¹ÊÞ¤È¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¡ÖAfternoon Tea LIVING¡×¤È¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó ¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤¬½é¥³¥é¥Ü¤·¤¿¾¦ÉÊ¤¬¡¢5·î28Æü¤«¤éÈ¯Çä¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¡¼¥È¤ÇÉÁ¤­²¼¤í¤·¤¿¡¢¿Íµ¤¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¡Ö¥Ý¥Ã¥Ô¥ó¥°¥·¥ã¥ï¡¼¡×