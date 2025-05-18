¡Ú¿·²Ú¼ÒÅ·ÄÅ5·î18Æü¡ÛÃæ¹ñ¡¦Å·ÄÅ²«³³´ØÄ¹¾ë¹ñºÝ¥Þ¥é¥½¥ó´Ñ¸÷¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬17Æü¡¢Å·ÄÅ»Ôé©½£¡Ê¤±¤¤¤·¤å¤¦¡Ë¶è¤Ç³«¤«¤ì¡¢59¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¤«¤é¥é¥ó¥Ê¡¼Ìó2Àé¿Í¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£Âç²ñ¤Ï1999Ç¯°Ê¹ß¡¢º£²ó¤ò´Þ¤á22²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¥Õ¥ë¡Ê42.195¥­¥í¡Ë¡¢¥Ï¡¼¥Õ¡Ê21.0975¥­¥í¡Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¥é¥ó¡Ê8.5¥­¥í¡Ë¤Î3¥³¡¼¥¹¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢»²²Ã¼Ô¤ÏÂÎÎÏ¤Î¸Â³¦¤ËÄ©Àï¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ä¹¾ë¤ÎÍºÂç¤µ¤ä¼«Á³É÷·Ê¤ò´®Ç½¤·¤¿¡£¡Êµ­¼Ô/Íû¿ã¡¢ÍûÁ³¡¢郝·æ