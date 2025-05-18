ÆüËÜÌîµåµ¡¹½(NPB)¤Ï18Æü¤Î¸ø¼¨¤òÈ¯É½¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤ÏÀÐÀî²íµ¬Åê¼ê¤ò1·³ÅÐÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥í24Ç¯ÌÜ¤Î45ºÐ¡¢Âç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÀÐÀîÅê¼ê¤Ï¡¢º£µ¨3»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·2¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨6.00¤ÎÀ®ÀÓ¡£ÄÌ»»188¾¡¤ËÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÀÐÀîÅê¼ê¤Ï¿ÀµÜµå¾ì¤Ç¤ÎÄÌ»»¾¡Íø¿ô¤¬ÎòÂå1°Ì¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë91¾¡¡£ÀèÈ¯ÅÐÈÄÍ½Äê¤Î¤³¤ÎÆü¾¡Íø¤ò¤¢¤²¤ì¤Ð¡¢ÎòÂåÃ±ÆÈ1°Ì¤Î92¾¡ÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢Éð²¬Î¶À¤Áª¼ê¤¬ÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¡£º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç20»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤â¡¢ÂÇÎ¨.154¡£Ä¾¶á