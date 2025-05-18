ÃË»Ò¸Ä¿ÍÁí¹ç¤Ç2Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤¹¤ë²¬¿µÇ·½õ¡áÅìµþÂÎ°é´ÛÂÎÁà¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê10·î¡¦¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¡ËÂåÉ½ºÇ½ªÁª¹Í²ñ¤ò·ó¤Í¤ëNHKÇÕºÇ½ªÆü¤Ï18Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û¤ÇÃË»Ò¸Ä¿ÍÁí¹ç¤Î2²óÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ3´§¤Ç21ºÐ¤Î²¬¿µÇ·½õ¡ÊÆÁ½§²ñ¡Ë¤¬2Ç¯Ï¢Â³2ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ½éÂåÉ½¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£Å´ËÀ¤ÇÍî²¼¤·¡¢6¼ïÌÜ¹ç·×¤Ï8°Ì¤Î82.398ÅÀ¡£1²óÌÜ¤È»ý¤ÁÅÀ¡ÊÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ÎÆÀÅÀ¤ÎÈ¾Ê¬¡Ë¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ252.109ÅÀ¤ò½Ð¤·¤¿¡£4·î¤ÎÁ´ÆüËÜ¤Ç5Ï¢ÇÆ