ÃËÀ­¤Î¹ÔÆ°¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¹¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÉÔ²Ä²ò¤Ë´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¤Ç¤â¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ì¤¬ËÜÌ¿¥µ¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÃËÀ­¤¬¡ÖËÜµ¤¤ÇÎø¤·¤¿½÷À­¤À¤±¡×¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ã¾®¤µ¤Ê±³¤ò¤Ä¤¯ÃËÀ­¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¹¥¤­¤Ê½÷À­¤À¤±¤Ë¾®¤µ¤Ê±³¤ò¤Ä¤¯ÃËÀ­¤¬¤â¤¤¤Þ¤¹¡£±³¤ò¤Ä¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤µ¤Ê¬¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÃËÀ­¤¬¾®¤µ¤Ê±³¤ò¤Ä¤¯¤Î¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¡×¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¤¤«¤é¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡£Ãæ