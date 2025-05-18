¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¢£ÄÉ²Ã¸ø±é¤Ï2025Ç¯9·î5Æü¡¦9·î6Æü¤Ë¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ë¤Æ³«ºÅ¡ª ¾¾ÅÄÀ»»Ò¤¬¡Ö45th Anniversary Seiko Matsuda Concert Tour 2025 ¡ÈSing! Sing! Sing!¡É¡×¤ÎÄÉ²Ã¸ø±é¤ò¡¢2025Ç¯9·î5Æü¡¦9·î6Æü¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ ¤Þ¤¿¡¢6·î4Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø±Ê±ó¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡¢±Ê±ó¤ÎÀÄ½Õ¡¢¾¾ÅÄÀ»»Ò¡£ ～45th Anniversary µæ¶Ë¥ª&#12540