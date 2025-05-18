½÷Í¥¤Î»°ÅÄ²Â»Ò¤¬16Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£½é¤á¤Æ¶¦±é¤·¤¿½÷Í¥¤Î¾®Àôº£Æü»Ò¤ÈÇÐÍ¥¤ÎÃæ°æµ®°ì¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢»°ÅÄ¤Ï¡Ö»ä¡¢¤Þ¤¿¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¡Ö¾®Àôº£Æü»Ò¤µ¤ó¡¢Ãæ°æµ®°ì¤µ¤ó¤È¤Î½é¶¦±é¤È¤Ê¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ØÂ³¡¦Â³¡¦ºÇ¸å¤«¤éÆóÈÖÌÜ¤ÎÎø¡Ù»ä¤Î½Ð±é¤¹¤ëÂè6ÏÃ¤Ï¡¢5·î19ÆüÊüÁ÷¤Ç¤¹¡£11Ç¯¤Ö¤ê¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö»ä¤Î±é¤¸¤ë¡¢ÀéÌÀ¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÌÌÇò¤¤¥Õ¥¡¥ó¥­¡¼¥Þ¥Þ