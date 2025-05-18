¤³¤Îµ­»ö¤Ç¤ÏX(µìTwitter)¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ª¤«¤«¤Á¤ã¤ó🐤💨(@okakaricho)¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤¢¤ë¼Ì¿¿¡£³§¤µ¤ó¤Ï¡¢ÎÁÍý¤Ç¤¦¤Ã¤«¤ê¥ß¥¹¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©´¥Êª¤Ï¿å¤ËÌá¤¹¤ÈÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¤Õ¤¯¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÎÌ¤¬¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤òÆ¬¤ËÆþ¤ì¤º¤ËÌ£Á¹½Á¤òºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·ë²Ì¤¬X¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¤Õ¤¯¤é¤ß¤¹¤®¤Æ¿åÊ¬³§Ìµ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ì£Á¹½Á ¤ªóÏ¤ÏÌ£Á¹½Á¤Ê¤É¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¿©ºà