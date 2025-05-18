4¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤Õ¤©¡Á¤æ¡Á¡×¤ÎÃ¤Ì¦ÍºÂç¤¬18Æü¡¢À¾Éð¡½¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Ê¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¡£¡Ö¥Þ¥¦¥ó¥É¤«¤é¸«»ö¤Ê¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥ÉÅêµå¤òÈäÏª¤·¡Ö½êÂô¤Î¾¯Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£Áö¤ê¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¼«¸ÊºÎÅÀ¤Ï¡Ö39ÅÀ¡×¤Ç¡Ö¥µ¥ó¥­¥å¡¼¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤È´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£À¸¿è¤ÎÀ¾Éð¥Õ¥¡¥ó¤Ç2024Ç¯¤Ë½êÂô»Ô´Ñ¸÷Âç»È¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£