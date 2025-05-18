¹ñÌ±¤Î¿Íµ¤¤ò2Ê¬¤¹¤ë¡Ö¥Þ¥°¥í¡×¤È¡Ö¥µ¡¼¥â¥ó¡×¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤Á¤é¤¬¿Íµ¤¤Ê¤Î¤«¡©¤³¤À¤ï¤ê¤Î¿©¤ÙÊý¤ä¡¢ÈþÌ£¤·¤¤µû¤ÎÁª¤ÓÊý¤Þ¤Ç¡ª500¿Í¤ËÄ´ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡ª