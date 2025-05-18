5·î19Æü¡Ê·î¡Ë¤Î¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤Ë¡¢½©ÌîÄª»Ò¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÎßÀÑÀÖ»ú4²¯±ß¤ÎÉÂ±¡¤òÊÑ¤¨¤¿³ùÅÄÕé°å»Õ¡£¿´Â¡ÉÂ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êì¤ÎÂ¸ºß¤¬°å»Õ¤òÌÜ»Ø¤¹¤­¤Ã¤«¤±¤Ë°¦Ì¼¤¬·ëº§¤·¡¢ºòÇ¯½éÂ¹¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿½©Ìî¤¬´î¤Ó¤ÎÊó¹ð¤ò¡£Â¹¤Î½Ð»º¤Ë¤âÎ©¤Á²ñ¤¤¡¢º£¤ÏÂ¹¤È²á¤´¤¹Æü¡¹¤ò¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£3Ç¯Á°¤Ë¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸3¤Î¿©Æ»¤¬¤ó¤ÇÆ®ÉÂ¤â¡£¤½¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢À¸¤«¤µ¤ì¤¿¿ÍÀ¸¤ò¤È¤Ë¤«¤¯¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ËÀ¸¤­¤è¤¦¤È·è°Õ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸µ¡¹³¨¤òÉÁ¤¯¼ñÌ£¤ò