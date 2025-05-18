¥¨¥¹¥Ñ¥Ë¥ç¡¼¥ë¤È¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¥Þ¥Ã¥Á¤òÀ©¤·¡¢º£µ¨¤Î¥é¡¦¥ê¡¼¥¬À©ÇÆ¤ò·è¤á¤¿¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡£º£µ¨¤Ï¥¹¡¼¥Ú¥ë¥³¥Ñ¡¢¹ñ²¦ÇÕ¤âÀ©¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¤³¦¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¸«»ö¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤Î¥Á¡¼¥à¤òºî¤ê¾å¤²¤¿»Ø´ø´±¥Ï¥ó¥¸¡¦¥Õ¥ê¥Ã¥¯¤Î¼êÏÓ¤ÏÀä»¿¤µ¤ì¤ë¤Ù¤­¤À¤í¤¦¡£¡ØESPN¡Ù¤Ï¥Õ¥ê¥Ã¥¯¤¬¥É¥¤¥ÄÂåÉ½´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ2022¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Åö½é¤Î´üÂÔ¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÂç¤­¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È½¢