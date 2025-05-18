¢¡¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡½¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥Æ¡Ê18Æü¡¢¥¿¥Þ¥¹¥¿ÃÞ¸å¡Ë±¦ç¤¹ü¡Ê¤Ò¤³¤Ä¡Ë¹üÀÞ¤«¤é¤ÎÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¼þÅìÍ¤µþÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë¤¬¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¡Ö1ÈÖÃæ·ø¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£½é²ó¤Ï±¦Èô¡£4²ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¡¢ÊÑ²½µå¤ò±¦Á°¤Ë±¿¤ó¤À¡£6²ó¤Ë¤Ï1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¿¿¤Ã¤¹¤°¤òÂª¤¨¤Æ±¦Á°ÂÇ¤òÊü¤Á¡¢ÂåÁö¤ÎÆ£Ìî·Ã²»¤È¸òÂå¤·¤¿¡£16Æü¤Î¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥ÆÀï¤Ç¼ÂÀïÉüµ¢¤·¡¢3»î¹ç½Ð¾ì¤·¡ÖÂÎ¤äµå¤Î¸«¤¨Êý¤âÌä