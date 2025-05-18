JRÀ¾ÆüËÜ¤¬¡¢ÆÃµÞ¡Ö¤¯¤í¤·¤ª¡×60¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤Æ¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°Îó¼Ö¤òÁö¤é¤»¤Þ¤¹¡£ÆÃµÞ¡Ö¤¯¤í¤·¤ª¡×¤¬60¼þÇ¯JRÀ¾ÆüËÜ¤Ï2025Ç¯5·î16Æü¡¢ºåÏÂÀþ¡¦µªÀªËÜÀþ¤ÎÆÃµÞ¡Ö¤¯¤í¤·¤ª¡×¤¬3·î¤Ë±¿¹Ô³«»Ï60¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢7·î¤«¤é¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°Îó¼Ö¤òÁö¤é¤»¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃµÞ¡Ö¤¯¤í¤·¤ª¡×¤Î287·ÏÅÅ¼Ö¡Ê²èÁü¡§PIXTA¡Ë¼ÖÎ¾¤Ï¡¢287·ÏÅÅ¼Ö1ÊÔÀ®¡Ê6Î¾¡Ë¤Î¤¦¤Á¡¢ÀèÆ¬¤Î1¹æ¼Ö¤È6¹æ¼Ö¤ò»ÈÍÑ¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢1989¡ÊÊ¿À®¸µ¡ËÇ¯¤«¤é±¿¹Ô¤·¤Æ¤¤