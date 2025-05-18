º£µ¨2¹æ¡ÄÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Ï½é¥¢¡¼¥Á¡¢¾Ð´é¤Ç¥Û¡¼¥à¥¤¥ó¢£µð¿Í ¡¼ ÃæÆü¡Ê18Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ëµð¿Í¤Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÆâÌî¼ê¤¬18Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÃæÆüÀï¤Ç¡¢5²ó¤Ëº£µ¨2¹æ¤È¤Ê¤ëÂåÂÇµÕÅ¾3¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£±¦Ãæ´Ö¤Ø±¿¤Ó¡¢ËÜµòÃÏ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë»ý¤ÁÁ°¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î5²ó¡¢2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤ÇËÙÅÄ¤ÎÂåÂÇ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£Áê¼êÀèÈ¯¤Î¾¾ÍÕ¤¬Åê¤¸¤¿2µåÌÜ¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ò±¦Ãæ´Ö¤ØÆÍ¤­»É¤·¤¿¡£¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤ÏÍº¶«¤Ó¤Ê¤¬¤é¥À¥¤¥ä