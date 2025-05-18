[5.18 J1Âè17Àá](UÅù¡¹ÎÏ)¢¨15:00³«»Ï¼ç¿³:Âç¶¶ÐÒÍ´<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì]ÀèÈ¯GK 98 »³¸ýÎÜ°ËDF 2 ¹â°æ¹¬ÂçDF 5 º´¡¹ÌÚ°°DF 31 ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¦¥§¥ë¥á¥¹¥±¥ë¥±¥ó¡¦ºÝDF 35 ´Ý»³Í´»ÔMF 6 »³ËÜÍª¼ùMF 14 ÏÆºäÂÙÅÍMF 19 ²Ï¸¶ÁÏMF 23 ¥Þ¥ë¥·¡¼¥Ë¥çMF 41 ²ÈÄ¹¾¼ÇîFW 20 »³ÅÄ¿·¹µ¤¨GK 1 ¥Á¥ç¥ó¡¦¥½¥ó¥ê¥ç¥óDF 15 ÅÄîµ½¨ÅÍDF 44 ¥»¥µ¥ë¡¦¥¢¥¤¥À¥ëMF 8 µÌÅÄ·ò¿ÍMF 16 Âç´ØÍ§æÆMF 18 À¥ÀîÍ´ÊåFW 9 ¥¨¥ê¥½¥óFW 17 °ËÆ£Ã£ºÈFW 38