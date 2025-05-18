18Æü¡¢Ë½¹Ô¤ÎÍÆµ¿¤Ç¾®ÀéÃ«»Ô¾ëÆâ¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¡Ê30¡Ë¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï11Æü¸áÁ°3»þ¤´¤í¡¢¾®ÀéÃ«»Ô¤Î·úÊªÆâ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÌÌ¼±¤Î¤¢¤ë½÷À­¡Ê20Âå¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢º¸¸ª¤äÊ¢Éô¡¢»Ø¤Ê¤É¤Ë³ú¤ß¤Ä¤¯Ë½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£18Æü¤Ë½÷À­¤ÎÃÎ¿Í¤¬·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤³¤È¤Ç»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¡¢ÃË¤òÂáÊá¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤ÏÈï³²¼ÔÊÝ¸î¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÃË¤ÈÈï³²½÷À­¤Î´Ø·¸À­¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÃË¤Ï¡Öº¸¸ª¤ò³ú¤ó¤À