【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「ファンの方々の応援が、僕の心の中で『こだま』のように残った。最も幸せな時間だ」(JIN) BTS・JINが5月17日に、2ndソロアルバム『Echo』のリリースを記念したオフラインイベント『Don’t Say You Love Me @Seongsu』を、韓国ソウル・聖水洞のAnderson Cにて開催した。ARMY(BTSファンの呼称)とより近くで交流するために行われたこのイベントは、グローバル推し活プ