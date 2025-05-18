¼«Ì±ÅÞ¤Î¿¹»³Íµ´´»öÄ¹¤Ï18Æü¡¢¼¯»ùÅç¸©Ãæ¼ï»ÒÄ®¤Ç¹Ö±é¤·¡¢¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤ËÈÝÄêÅª¤Ê¸«²ò¤ò½Å¤Í¤Æ¼¨¤·¤¿¡£¡Ö¥Ý¥Ô¥å¥ê¥º¥à¤ÎÀ¯¼£¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¹ñ¤Ï»ý¤¿¤Ê¤¤¡£¤Ä¤±¤ÏÁ´¤Æ¹ñÌ±¤ËÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£