¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î½ÅÀ¹¤µ¤ÈÈþ¤µ¤ó¡Ê36¡Ë¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¶á±Æ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥é¡¼¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¸å¤Î·ãÊÑ¤·¤¿»Ñ¤ä¡¢½ÅÀ¹¤µ¤óÆÀ°Õ¤ÎÀå¥Ú¥í»Ñ¤¬¥Õ¥¡¥ó¤òÎº¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥á¥¬¥Í¡ß¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤Î¥¸¥ã¡¼¥¸¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê½ÅÀ¹¤µ¤ÈÈþ¤µ¤ó½ÅÀ¹¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼ä¤·¤«¤Ã¤¿¡©¡×¤ÈÆ·¤ò¤¦¤ë¤¦¤ë¤µ¤»¤¿´é¤äÀå¤ò½Ð¤·¤¿´é¤Î³¨Ê¸»ú¤ò»È¤Ã¤Æ¤ªÃãÌÜ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÈþÍÆ¼¼¤Î¥È¥¤¥ì¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¥Ô¥ó¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡¢ÈþÍÆ¼¼Æâ