ÇÐÍ¥¹âÅÄ½ã¼¡¡Ê78¡Ë¤¬18ÆüÊüÁ÷¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¾å¾Â¡¦¹âÅÄ¤Î¥¯¥®¥º¥±¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£¿ôÆüÁ°¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¼«Âð¤Ç¤Î°ÛÊÑ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¹âÅÄ¤Ï³«¸ý°ìÈÖ¡¢¡ÖºòÆü¡Ä°ìºòÆü¤°¤é¤¤¤«¡ÄÌë10»þ¤´¤í¡¢²È¤ÎÁ°¤Ë¥¦¥©¡¼¥ó¡ª¥¦¥©¡¼¥ó¡ª¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡£¤Î¤¾¤¤¤¿¤é¥Ñ¥È¥«¡¼¤¬2Âæ¡×¤ÈÀÚ¤ê¤À¤·¡¢¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£¡Ö¤ª¤Þ¤ï¤ê¤µ¤ó¤¬¥Ô¥ó¥Ý¡¼¥ó¤Ã¤ÆÍè¤¿¡£2³¬¤ËÂ¹¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¡È¤ª¤¤¡¢·Ù»¡¤Ë²¿¤«¸À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡É¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡È¤¤¤ä¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤é¡¢½Ð