½éÂå¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¤¬¼çºË¤¹¤ë¡Ö¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¥×¥í¥ì¥¹Vol.34THE20thANNIVERSARY¡¼¡È²á·ã¤Ê»Å³Ý¿Í¡É¿·´Ö¼÷ÄÉÅé¶½¹Ô¡×¤¬6·î12Æü¤Ë¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÂè°ìÃÆ¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥É¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÁª¼ê¸¢¤ÇÂè20Âå²¦¼Ô¡¦Á¥ÌÚÀ¿¾¡¡Ê¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤Ë¿·ºê¿ÍÀ¸¡Ê¤ß¤Á¤Î¤¯¥×¥í¥ì¥¹¡Ë¤¬Ä©¤à¡£²¦¼Ô¤ÎÁ¥ÌÚ¤Ï¡ÖÂè20Âå¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤·¤Æ½éËÉ±ÒÀï¤ÎÁê¼ê¤ÏWWF²ø´ñÇÉ¥Ò¡¼¥ëÇò»È¤³¤È¿·ºê¿ÍÀ¸¡£¤½¤ÎÃæ¿È¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼»Í