Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤«¤é¤ÎÉü¶½¤¬Â³¤¯ÉÙ»³¸©¤Ç¡¢¹¾¸Í»þÂå¤«¤éÂ³¤¯ÉúÌÚ±È»³º×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¥É¥ó¡ª¡×¤ÈÂç¤­¤Ê²»¤òÎ©¤Æ·ã¤·¤¯¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦»³¼ÖÉÙ»³¤Î¹ÁÄ®¡¦¹â²¬»Ô¤ÎÉúÌÚ±È»³º×¤Ï¡¢¡Ö¤±¤ó¤«»³¡×¤ÎÊÌÌ¾¤ò»ý¤ÄÍ¦ÁÔ¤Êº×¤ê¤Ç¡¢¸«¤É¤³¤í¤ÏÌó8¥È¥ó¤Î»³¼Ö¤¬·ã¤·¤¯¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¡Ö¤«¤Ã¤Á¤ã¡×¤Ç¤¹¡£2024Ç¯¤ÏÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Î±Æ¶Á¤«¤é»³¼Ö¤Î¿ô¤ò¸º¤é¤·¤Æ¡Ö¤«¤Ã¤Á¤ã¡×¤âÌµ´ÑµÒ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2025Ç¯¤Ï2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë7´ð¤¹¤Ù¤Æ¤Î»³¼Ö¤¬½ä¹Ô¤·¡¢ÃÏ