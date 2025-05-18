ËÌÄ«Á¯³°Ì³¾Ê¤Ï16Æü¡¢ÊÆ¹ñ¤«¤é¡ÖÂÐ¥Æ¥íÈó¶¨ÎÏ¹ñ»ØÄê¡×¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö°­°Õ¤ËËþ¤Á¤¿Ä©È¯¤À¡×¤ÈÈ¿È¯¤¹¤ëÊóÆ»´±ÃÌÏÃ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä«Á¯Ãæ±ûÄÌ¿®¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£ÊÆ¹ñÌ³¾Ê¤Ï13Æü¡¢ËÌÄ«Á¯¤È¥¤¥é¥ó¡¢¥·¥ê¥¢¡¢¥­¥å¡¼¥Ð¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î5¥«¹ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Æ¥íÂÐºö¤ò½ä¤ëÈó¶¨ÎÏ¹ñ¤Ë»ØÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ËÌÄ«Á¯¤Ï1997Ç¯¤«¤é29Ç¯Ï¢Â³¡£ÃÌÏÃ¤Ï¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡ÖÊÆ¹ñ¤¬É¸ÜÖ¤¹¤ë¡ØÂÐ¥Æ¥í¡Ù¤Ï¡¢Â¾¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÆâÀ¯´³¾Ä¤ÈÂÎÀ©Å¾Ê¤¤òÀµÅö²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¸ý¼Â¤Ë²á¤®¤º¡¢»ö