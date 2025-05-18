¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/18¡ÛBLACKPINK¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ô¥ó¥¯¡Ë¤ÎROSE¡Ê¥í¥¼¡Ë¤¬17Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Èþ¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBLACKPINK¥í¥¼¡¢¥Ö¥é¥È¥Ã¥×»Ñ¤ÇÊ¢¶ÚÈäÏª¢¡BLACKPINK¥í¥¼¡¢È´·²¥¹¥¿¥¤¥ëÈäÏª¥í¥¼¤Ï¡¢¤ê¤ó¤´¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¿ô¡¹¤ò¸ø³«¡£Ãã¿§¤Ë¥Ö¥ë¡¼¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥×¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ö¥é¥È¥Ã¥×¤òÃå¤³¤Ê¤·¡¢Èþ¤·¤¤¤¯¤Ó¤ì¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤Ï¤·¤ã¤°ÍÍ»Ò¤Ê¤É¤âÅê¹Æ¤·