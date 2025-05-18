¸½ÃÏ£µ·î17Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿FA¥«¥Ã¥×¤Î·è¾¡¤Ç¡¢³ùÅÄÂçÃÏ¤òÍÊ¤¹¤ë¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤ÈÌ¾¾­¥Ú¥Ã¥×¡¦¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é¤¬Î¨¤¤¤ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤¬¡¢À»ÃÏ¥¦¥§¥ó¥Ö¥ê¡¼¤Ç·ãÆÍ¡£¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿³ùÅÄ¤Î³èÌö¤â¤¢¤ê¡¢¥Ñ¥ì¥¹¤¬£±¡Ý£°¤Ç¾¡Íø¤·¡¢1861Ç¯¤Î¥¯¥é¥ÖÁÏÀß°ÊÍè¡¢½é¤á¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡££²Ç¯Ï¢Â³½àÍ¥¾¡¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¥·¥Æ¥£¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢Èó¾ï¤ËÄË¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢36Ê¬¤ÎPK¼ºÇÔ¡¢¤½¤·¤ÆÁê¼ê¼é¸î¿À¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Ø¥ó¥À¡¼¥½¥ó¤Î¥Î¡¼¥Ï