¡þÎ¦¾å¥»¥¤¥³¡¼¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê2025Ç¯5·î18Æü¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡ËÎ¦¾å½÷»Ò¤ä¤êÅê¤²¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤ÎËÌ¸ý¿º²Ö¡Ê27¡áJAL¡Ë¤¬18Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥»¥¤¥³¡¼¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë½Ð¾ì¡£5ÅêÌÜ¤Ë64¥á¡¼¥È¥ë16¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢2Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£1ÅêÌÜ¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¥Ù¥¹¥È¤È¤Ê¤ë61¥á¡¼¥È¥ë41¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£2ÅêÌÜ¡¢3ÅêÌÜ¤Èµ­Ï¿¤ò¿­¤Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢3ÅêÌÜ¤ò½ª¤¨¤Æ¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£4ÅêÌÜ¤Ï¥Õ¥¡¥¦¥ë¡¢´ÑµÒ¤Ë¼êÇï»Ò¤ò