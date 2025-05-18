¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤ò¤«¤ß¤·¤á¤è¤¦¡ª¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ËÙ¸ýÊ¸¹¨¤ÈËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¤Ç¸µÀ¾Éð´ÆÆÄ¤ÎÄÔÈ¯É§»á¡Ê66¡Ë¤Ë¤è¤ëÌîµå¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö¡ÖL¤ÎÈ¿çí²ñ¡Ê¤Ï¤ó¤¹¤¦¤«¤¤¡Ë¡×¤ÎÂè1²ó¤¬5·î30Æü¡¢ºë¶Ì¡¦½êÂô»Ô¤Î½êÂô»ÔÌ±Ê¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¡Ö¥ß¥å¡¼¥º¡¦¥­¥å¡¼¥Ö¥Û¡¼¥ë¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£º£¸å¡¢8¡¢10·î¤Ë¤â³«ºÅÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³«Ëë¤«¤é¹¥Ä´¤ÇÃù¶â¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¾å°ÌÁè¤¤¤òÂ³¤±¤ëÀ¾Éð¡£¤½¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤ä¡¢ÏÃÂê¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤òËÙ¸ý¡¢ÄÔ»á¤¬¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê