Âç¿Í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç?²¼¥Ô¡¼¥¹??Á°È±¥Ñ¥Ã¥Ä¥ó?¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿½÷Í¥¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¶á¶·¤òÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï»°¸Í¤Ê¤Ä¤á(35)¡£2015Ç¯¤Ë¡ÖÁ°È±ÀÚ¤ê¤¹¤®¤¿¡×¤Ç²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¤½¤ÎÆÃÄ§Åª¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£¡Ö@chelsea_tokyo ¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿ @rbtxco.retak_ ¤ÎÇ­Ëô¥¹¥«¡¼¥È¡ª¤Õ¤Ë"¤ã"¡¼¡×¤È¤·¤Æ¡¢Ç­¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¤òÈäÏª¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö²¼¥Ô¡¼¥¹¤¬²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤¿¡×¡Ö¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤âÎÉ¤¤¤¾¡×