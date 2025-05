「ファンのみなさんの応援が僕の心に響きとして残った。いまが一番幸せな時間だ」。ボーイズグループBTSのJINが、ソロ2作目のミニアルバム『Echo』を引っさげ、ARMY(BTSファンの呼称)を前に新曲ステージを初披露し、感極まった想いをこう語った。【写真】JIN、女優シン・セギョンと見つめあうJINは5月17日、ソウル・聖水洞にある「アンダーソンC」で、ニューアルバムの発売を記念したオフラインイベント『Don’t Say You Love Me