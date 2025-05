ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。今回は2025年5月16日から全国のゲームセンターなどに順次展開される、サンリオキャラクター「はなまるおばけ」グッズを紹介します! セガプライズ サンリオ「はなまるおばけ」グッズ © 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660153 投入時期:2025年5月16日より順次投入店舗:全国のゲームセンターなど 「サンリ