¡þ¥×¥íÌîµå ¥»¡¦¥ê¡¼¥° µð¿Í 1-0 ÃæÆü(17Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à)µð¿Í¤Ï17Æü¤ÎÃæÆüÀï¤Ë´°Éõ¾¡Íø¡£Åê¤²¤Æ¤ÏÅê¼ê¿Ø¤¬Ìµ¼ºÅÀ¤ÈÁê¼êÂÇÀþ¤òÉõ¤¸¤ëÃæ¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤ÏÃæ»³ÎéÅÔÁª¼ê¤¬ÀèÀ©¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ïµð¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ71¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ö¤ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤È¡¢ÂÔË¾¤Î°ìÂÇ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥àÌµÆÀÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿2²ó¡¢Ìµ»à1¡¢2ÎÝ¤È¹¥µ¡¤Î¾ìÌÌ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£ÂÇÀÊ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿Ãæ»³Áª¼ê¤Ï¥µ¥¤¥óÄÌ¤ê¤Ë½éµå¤Ç¥Ð¥ó¥È¤ò»î¤ß¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·½éµå¤¬¥Ü¡¼¥ë¤È¤Ê