2025Ç¯1·î-5·î15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡ÖÁá´ü¡¦´õË¾Âà¿¦Êç½¸¡×¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¾å¾ì´ë¶È¤Ï19¼Ò¡ÊÁ°Ç¯Æ±´ü27¼Ò¡Ë¤Ç¡¢Á°Ç¯Æ±´ü¤è¤êÌó3³ä¡Ê29.6¡ó¸º¡Ë¸º¾¯¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Âç¼ê¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÂç·¿Êç½¸¤¬Áê¼¡¤®¡¢ÂÐ¾Ý¿Í°÷¤Ï¡¢8,711¿Í(Á°Ç¯Æ±´ü4,654¿Í¡Ë¤ÈÁ°Ç¯Æ±´ü¤ÎÌó2ÇÜ¡Ê87.1¡óÁý¡Ë¤ËµÞÁý¤·¤¿¡£¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯HD¤Ï¼ý±×¶¯²½¤Î¤¿¤á¡¢¹ñÆâ³°¤Ç1Ëü¿Íµ¬ÌÏ¤Î¿Í°÷ºï¸º¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¹ñÆâ¤Ï5,000¿Íµ¬ÌÏ¤Î¸«¹þ¤ß¤À¡£Æü»º¼«Æ°¼Ö¤Ï¹ñÆâ¤ÎÊç½¸¿Í¿ô¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢