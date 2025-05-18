Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ÎÄ¹½÷¡¦°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï5·î18Æü¤«¤é2Æü´Ö¡¢ÀÐÀî¸©¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÈïºÒÃÏ¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÎÈïºÒÃÏÆþ¤ê¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï18Æü¤ËÀÐÀîÆþ¤ê¤·¡¢1Çñ2Æü¤ÎÆüÄø¤ÇÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÈïºÒÃÏ¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Å·¹Ä¤´°ì²È¤Ï2024Ç¯¡¢ÃÏ¿Ì¤È¹ë±«¤ÇÈïºÒ¤·¤¿Ç½ÅÐÃÏÊý¤Î¾õ¶·¤Ë¿¼¤¯¿´¤òÄË¤á¡¢Î¾ÊÅ²¼¤Ï2024Ç¯¡¢3ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤ê±üÇ½ÅÐ¤ò¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÏÅö½é¡¢2024Ç¯9·î¤ËË¬Ìä¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ä¾Á°¤Î¹ë±«¤ò¼õ¤±