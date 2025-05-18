Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤È¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¡¢¾ÃÈñÀÇ¤Î¸ºÀÇ¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºâ¸»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°Õ¸«¤¬Ê¬¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Î©·ûÌ±¼ç¡¦ÌîÅÄÂåÉ½¤Ï¡ÖÀÖ»ú¹ñºÄ¤Ç¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤â¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡ÖÎã¤¨¤Ð¾ÃÈñÀÇÎ¨5¡ó¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¡ÊÇ¯¤Ë¸º¼ý¤¬¡Ë15Ãû±ß¤Ç¤¹¤è¡×¡Ö3Ç¯¤À¤Ã¤¿¤é45Ãû±ß¡£¤³¤ì¤¸¤ã¹ñ¤¬»ý¤¿¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÌµÀÕÇ¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£ÌîÅÄ»á¤Ï¡¢´ð¶â¤ò¼è¤êÊø¤¹¤Ê¤É¤ÎÎ©·û¤Îºâ¸»°Æ¤Ë´ð¤Å¤­