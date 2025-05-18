¸½ÃÏ£µ·î17Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬ºÇ½ªÀá¤Ç¡¢Æ²°ÂÎ§¤¬½êÂ°¤¹¤ë£´°Ì¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤¬¡¢£³°Ì¤Î¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¡££±¡Ý£³¤ÇÇÔ¤ì¡¢£µ°Ì¤Ë½ç°Ì¤òÍî¤È¤·¤¿·ë²Ì¡¢¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤òÆ¨¤·¤¿¡£Æ²°Â¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤ÇÀèÈ¯¤·¡¢¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç·Þ¤¨¤¿27Ê¬¤Ë¥Ü¥ì¡¼¤Ç¡¢º£µ¨¥ê¡¼¥°Àï10ÅÀÌÜ¤È¤Ê¤ëÀèÀ©ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£²¤½££µÂç¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÆüËÜ¿Í£·¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ëÆó·åÆÀÅÀ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢45¡Ü