¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï17Æü¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤È19Æü¤ËÅÅÏÃ²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï17Æü¡¢¼«¤é¤ÎSNS¤Ç¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¤ÎÄäÀï¤ÈËÇ°×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤È19Æü¤ËÅÅÏÃ²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¦¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ÎÆü¤¬À¸»ºÅª¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÄäÀï¤¬¼Â¸½¤·¡¢µ¯¤³¤ë¤Ù¤­¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿Ë½ÎÏÅª¤ÊÀïÁè¤¬½ª·ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¤Þ¤¿¡¢¥×¡¼¥Á¥ó»á¤È¤ÎÅÅÏÃ²ñÃÌ¤Î¸å¡¢¥¦¥¯¥é