¡Öºå¿À£µ¡Ý£²¹­Åç¡×¡Ê£±£·Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡ËÏ¢¾¡¤¬£´¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¹­Åç¤Ï£±Æü¤Ç¼ó°Ì¤«¤é´ÙÍî¡£ÀèÈ¯¤Î¾²ÅÄ´²¼ùÅê¼ê¤¬º£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È£´¼ºÅÀ¤Ç£³ÇÔÌÜ¡£ÂÇÀþ¤ÏÂçÃÝ¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢£´ÅÀ¤òÄÉ¤¦È¬²ó¤Ë¥¨¥ì¥Õ¥ê¥¹¡¦¥â¥ó¥Æ¥íÆâÌî¼ê¤¬ÍèÆü£±¹æ¤òÊü¤Ã¤¿¤¬µÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°Ê²¼¡¢¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¤Î¼ç¤Ê°ìÌä°ìÅú¡£¡þ¡þ¡ÝÎ¾³°¹ñ¿Í¤ÏÂçÃÝ¤Î´ËµÞ¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤½¤¦¤À¤Í¡£¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¤â¤¤¤¤ÂÐ±þ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡£µîÇ¯¤Þ¤Ç¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿£²¿Í¤¬¤¤¤¤È¿