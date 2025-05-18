¶õ¤«¤é¤â³¤¤«¤é¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê»£¤é¤ì¤ë¡£¥Ø¥ê¤ä¾¥²ü´Ï¤Î´Æ»ë¤Ë¤âÀø¹Ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤â¤Ê¤¯¡©¥¤¥®¥ê¥¹³¤·³¤Ï2025Ç¯5·î9Æü¡¢¥í¥·¥¢³¤·³¤ÎÀø¿å´Ï¤òÃÏÃæ³¤¤ÇÄÉÀ×¤¹¤ë±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥·¥¢¤Î¥­¥íµéÀø¿å´Ï¡Ê²èÁü¡§¥í¥·¥¢¹õ³¤´ÏÂâ¡Ë¤³¤Î±ÇÁü¤Ï¡¢ÃÏÃæ³¤ÅìÉô¤«¤éÉâ¾å¹Ò¹ÔÃæ¤À¤Ã¤¿¥í¥·¥¢¤Î¥­¥íµéÀø¿å´Ï¡Ê877·¿Àø¿å´Ï¡Ë¡Ö¥¯¥é¥¹¥Î¥À¡¼¥ë¡×¤òÄÉÀ×Ãæ¤Ë¾¥²ü¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤«¤é»£¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Æ±´Ï¤Ï¤³¤Î¸å¡¢±ÑÊ©³¤¶®¤ËÀÜ¶á¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬