½÷Í¥¤ÎÂíÆâ¸øÈþ¡Ê35¡Ë¤¬17Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÂ´¶È¡×¤òÊó¹ð¡¢²ÖÂ«¤ò¼ê¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£ÂíÆâ¤Ï¡ÖÄ«¥É¥é¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤´»ëÄ°¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¡¢¡Ö¹õ°æÀã»Ò¡¢Â´¶È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¶¯Îõ¤Ê¤ªÌò¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤òÉÁ¤¯¤Ë¤Ï¡ÈÀïÁè¡É¤È¤¤¤¦½ÐÍè»ö¤òÈò¤±¤Æ¤ÏÄÌ¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ»ëÄ°¤Ø¤Î´¶¼Õµ­¤·¡¢¡Ö°ú¤­Â³¤­¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö