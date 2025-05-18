°ìÂç»ö¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿³ÑÅÄ¤Î°ÂÈÝ¤òÎ¸¤Ã¤¿¥í¡¼¥½¥ó¡£(C)Getty Images»×¤ï¤º´Ñ¤ë¼Ô¤ÎÇØ¶Ú¤¬Åà¤Ã¤¿¡£¸½ÃÏ»þ´Ö5·î17Æü¤Ë°Ë¥¤¥â¥é¡¦¥µ¡¼¥­¥Ã¥È¤ÇF1Âè7Àï¤Î¥¨¥ß¥ê¥¢¡¦¥í¥Þ¡¼¥Ë¥ãGPÍ½Áª¤¬³«ºÅ¡£¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î³ÑÅÄÍµµ£¤Ï18Ê¬´Ö¤ÎQ1¤Ç¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ò»Å³Ý¤±¤¿ºÝ¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡£ÍâÆü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë·è¾¡¤ÏºÇ¸åÈø¥¹¥¿¡¼¥È¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡ÛÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¥Þ¥·¥ó¤Ï°ì²óÅ¾¾×·â¤òÀ¸¤ó¤À³ÑÅÄÍµµ£¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥·¡¼¥ó¾å°Ì¿Ê½Ð¤òÌÜÏÀ¤ó¤ÀÌðÀè¤Î½ÐÍè»ö¤À¤Ã