½÷Í¥¾ïÈ×µ®»Ò¡Ê53¡Ë¤¬17Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç½é¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»¡¼¡Ö¾®¤µ¤Ê¹¬¤»¤ÇËþ¤¿¤¹Æü¡¹¡×È¯Çäµ­Ç°²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¡£¡È¾®¤µ¤Ê¹¬¤»¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂ¿¾¯ÉÔÊØ¤Ç¤â¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¼«Ê¬¤¬¹¥¤­¤À¤È»×¤¦¤è¤¦¤ÊÊª¤òÁª¤Ó¤Þ¤¹¡£¤¹¤Æ¤­¤À¤Ê¤È»×¤¦¤â¤Î¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤¬¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»¡¼¤ò½ñ¤¯Æü¤¬Íè¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡£È¯ÇäÁ°¤«¤é½ÅÈÇ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¡Ö¡Ø»ä¡¢Âç¾æÉ×¤«¤Ê¡Ù¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¤ª¤«¤·¤Ê¤³¤È¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Äù¤áÀÚ¤ê¤¬¤¹¤®¤ÆºÂ¤Ã¤¿¤éÂÌ