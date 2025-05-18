¸ÍÄÍÍ­µ±¡Ê25¡Ë¤¬17Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥¢¡¼¥¯THE MOVIEÄ¶¼¡¸µÂç·èÀï¡ª¸÷¤È°Ç¤Î¥¢¡¼¥¯¡×¡ÊÄÔËÜµ®Â§´ÆÆÄ¡Ë¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ìÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£7·îÊüÁ÷³«»ÏÍ½Äê¤Î¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬¡×¤Ç¥ª¥ª¥­¥À¥½¥é¥È¤ò±é¤¸¤ë¶áÆ£ðóÍø¡Ê31¡Ë¤¬¥²¥¹¥È»²²Ã¡£¡ÖÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤«¤é¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬¤Î¤ß¤ó¤Ê¤â´èÄ¥¤ì¤Þ¤¹¡×¡£¸ÍÄÍ¤Ï¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥¢¡¼¥¯¤Ï¤Ò¤È¶èÀÚ¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥Ð¥È¥ó¤ò·Ñ¾µ