²Î¼ê¤Ç½÷Í¥¤Îº£ÍÛ»Ò¡Ê73¡Ë¤¬17ÆüÊüÁ÷¤ÎFmyokohama¤Î¡Ö¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¥é¥¸¥ªÃî¤ÎÃÎ¤é¤»¡×¡ÊÅÚÍË¸å7¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£68Ç¯¤Ë¡ÖÎø¤Îµ¨Àá¡×¤ò²Î¤¤Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡Ö¥Ô¥ó¥­¡¼¤È¥­¥é¡¼¥º¡×»þÂå¤Î²á¹ó¤ÊÆü¾ï¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Îºç¸¶°ê·Ã¤«¤é¡Ö¿²¤ë»þ´Ö¡¢ËÜÅö¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿º£¤Ï¡¢¿çÌ²»þ´Ö¤ò¡Ö¼è¤ì¤Æ1¡¢2»þ´Ö¡×¤È¸ì¤ê¡Ö¤½¤Î¤Þ¤ÞÂ³¹Ô¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢1Æü¤Ã¤Æ24»þ´Ö¤À¤±¤É¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ1Æü30»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¡×