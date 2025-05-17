ニューストップ > 海外ニュース > 海外総合ニュース > 金正恩氏が空軍の飛行連隊を訓練指導「今日のような訓練が有益」 科学 金正恩 ヘリコプター 海外・国際ニュース デイリーNKジャパン 金正恩氏が空軍の飛行連隊を訓練指導「今日のような訓練が有益」 2025年5月17日 21時3分 リンクをコピーする 金正恩総書記（国務委員長）が15日、朝鮮人民軍（北朝鮮軍）近衛第1空軍師団管下の飛行連隊の訓練を指導した。朝鮮中央通信が伝えた。朝鮮労働党中央委員会の朴正天（パク・チョンチョン）、趙春龍（チョ・チュンリョン）、金正植（キム・ジョンシク）、李炳哲（リ・ビョンチョル）軍需政策担当総顧問、キム・ヨンファン国防科学院長が同行し、金光赫（キム・グァンヒョク）空軍司令官（空軍大将）らが出迎えた。金正恩氏は、「航 記事を読む おすすめ記事 【半導体生産の委託モデルの転換へ】 エヌビディアが米国で半導体生産へ 2025年5月16日 7時0分 韓国前大統領、離党を表明 与党候補への投票呼びかけ 2025年5月17日 11時37分 防衛省にUFOなど未確認異常現象の専門部署を 超党派「UFO議連」が中谷防衛相に提言 データ収集・分析や国民への情報公開など求める 2025年5月16日 16時25分 「ＵＦＯ専門部署を防衛省に」と超党派で提言書…議連の最高顧問は石破首相 2025年5月16日 18時41分 航空幕僚長「離陸直後（安定した飛行は）1分程度だった」 航空自衛隊のT4練習機は高度が急低下 愛知 2025年5月15日 18時33分