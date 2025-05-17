金正恩総書記（国務委員長）が15日、朝鮮人民軍（北朝鮮軍）近衛第1空軍師団管下の飛行連隊の訓練を指導した。朝鮮中央通信が伝えた。朝鮮労働党中央委員会の朴正天（パク・チョンチョン）、趙春龍（チョ・チュンリョン）、金正植（キム・ジョンシク）、李炳哲（リ・ビョンチョル）軍需政策担当総顧問、キム・ヨンファン国防科学院長が同行し、金光赫（キム・グァンヒョク）空軍司令官（空軍大将）らが出迎えた。金正恩氏は、「航