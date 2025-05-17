½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹1²óÀï¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÂçÆ£º»·î¡á¥É¡¼¥Ï¡Ê¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥É¡¼¥Ï¶¦Æ±¡ÛÂîµå¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¸Ä¿ÍÀï¤Ï17Æü¡¢¥É¡¼¥Ï¤Ê¤É¤Ç³«Ëë¤·¤Æ³Æ¼ïÌÜ¤Î1²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÏÂè7¥·¡¼¥É¤ÎÂçÆ£º»·î¡Ê¥ß¥­¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤¬¥Á¥êÁª¼ê¤ò4¡½0¤Ç²¼¤·¡¢2²óÀï¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£Âè8¥·¡¼¥É¤Î°ËÆ£ÈþÀ¿¡Ê¥¹¥¿¡¼¥Ä¡Ë¤Ï¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³Áª¼ê¤Ë4¡½0¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¡£ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÏµÈÂ¼¿¿À²¡ÊSCO¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÁª¼ê¤Ë¡¢¼ÄÄÍÂçÅÐ¡Ê°¦ÃÎ¹©Âç¡Ë¤ÏÃæ¹ñÁª¼ê¤Ë¤¤¤º¤ì¤â