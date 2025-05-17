¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í£±¡¼£°ÃæÆü¡Ê£±£·Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ëµð¿Í¤¬ÃæÆü¤ËÏ¢¾¡¤·¡¢Ãù¶â¤ò¡Ö£²¡×¤È¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î¥°¥ê¥Õ¥£¥óÅê¼ê¤Ï£·²ó¤Þ¤ÇÅê¤²£³°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢ÆóÎÝ¤òÆ§¤Þ¤»¤Ê¤¤¹¥Åê¤Ç¡¢º£µ¨£³¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡££·£°¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³¤Ç¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿ÂÇÀþ¤Ï¡¢ÃæÆü¤ÎÀèÈ¯¡¦¹â¶¶¹¨ÅÍÅê¼ê¤«¤é£²²ó¤ËÃæ»³ÎéÅÔÆâÌî¼ê¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ÇÀèÀ©¤·¡¢¤½¤Î£±ÅÀ¤ò£¸²ó¤Ïµß±ç¿Ø¤¬¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£µð¿Í¤Ï£µ¥«¡¼¥É¤Ö¤ê¤Î¾¡¤Á±Û¤·¤ò·è¤á¡¢¥Û¡¼¥à¤ÎÃæÆüÀï¤Ï£¹Ï¢¾¡