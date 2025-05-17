¡þ¥×¥íÌîµå ¥»¡¦¥ê¡¼¥° µð¿Í 1-0 ÃæÆü(17Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à)µð¿Í¤¬2²ó¤ËÆÀ¤¿1ÅÀ¤ò¼é¤êÀÚ¤ê¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÀèÈ¯¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç2Ï¢¾¡Ãæ¤Î¥°¥ê¥Õ¥£¥óÅê¼ê¡£½é²ó¤«¤é¥Ò¥Ã¥È¤òÍá¤Ó¤ë¤âÌµ¼ºÅÀ¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È2²ó¡£4ÈÖ¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¥Ò¥Ã¥È¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥­¥ã¥Ù¥Ã¥¸Áª¼ê¤¬¡¢ÀèÆ¬¤Ç¥é¥¤¥È¤Ø¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Á½ÐÎÝ¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÂ³¤¯ÁýÅÄÎ¦Áª¼ê¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼Á°¤Ø¤ÎÂÇµå¤Ë¤ÏÂÐ¤¹¤ëÃæÆü¤ÎÀèÈ¯¡¦郄¶¶¹¨ÅÍÅê